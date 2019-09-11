Санкт-Петербург, 11 сентября, 2019, 16:39 — ИА Регнум. В Петербурге вынесли приговор по резонансному уголовному делу в отношении бывшей высокопоставленной чиновницы Смольного — экс-председателя юридического комитета администрации губернатора Юлии Осиповой. Несмотря на многомиллионные суммы, фигурировавшие в деле, и то, что в расследовании участвовало ФСБ, бывшая чиновница отделалась небольшим штрафом.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Осипова руководила юридическим комитетом Смольного с июня 2017 года по начало октября 2018 года, в период губернаторства Георгия Полтавченко. Ее уволили сразу после прихода в Смольный врио губернатора Александра Беглова. Осипова была задержана в ноябре 2018 года и на время следствия помещена под домашний арест.

Изначально в ее адрес выдвигали обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, но затем эти обвинения были сняты.

Решением суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Максимальное наказание по этой статье — до 4 лет лишения свободы.

Как установлено следствием и судом, в 2015—2017 годах в должности первого заместителя председателя юридического комитета Осипова разработала и осуществила преступную схему с целью личного обогащения.

Ее суть состояла в незаконном привлечении сотрудников юридического комитета к разработке проектов нормативных актов, хотя выполнение этих работ было поручено одной из коммерческих структур (ООО «Акканто»), выигравшей объявленный Смольным конкурс.

«Фактически ни ООО, ни привлеченные им субподрядчики услуг не оказывали», — поясняли суть дела Осиповой в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«За незаконное выполнение указанных работ она получила деньги в общей сумме более 10 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению», — проинформировали сегодня в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Полностью признавшую свою вину экс-чиновницу приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей.

«Ежемесячная зарплата чиновницы, как следует из опубликованных сведений о доходах, составляла менее 200 тысяч рублей», — пишет издание «Фонтанка» под заголовком «Злоупотребила на недельную зарплату».