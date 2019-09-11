Санкт-Петербург, 11 сентября, 2019, 16:19 — ИА Регнум. Руководитель фракции «Партии роста» в петербургском Законодательном собрании Оксана Дмитриева считает успешной кампанию оппозиции на муниципальных выборах вопреки всем нарушениям, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева в Заксобрании Петербурга

На данный момент, судя по данным из ГАС «Выборы», «Партия роста» получила 45 мандатов в 15 советах муниципальных образований. Три четверти мест — 15 из 20 — взяла команда партии в МО №72 Фрунзенского района. В остальных муниципалитетах Купчино, как полагают в «Партии роста», у них «украли» 30 мандатов.

Абсолютное большинство выдвиженцы от партии получают в МО «Обуховский» — 6 мандатов из 10, относительно большинство — в МО №54 — 7 мандатов из 20.

Кроме того, «Партия роста» провела 7 кандидатов в МО «Ивановский», 3 человека — в МО «Ульянка», по два человека — в МО «Купчино», МО «Петергоф», МО «Пороховые», по одному кандидату — в МО «Невская застава», «Южно-Приморский», «Константиновское», «Нарвский», «Город Сестрорецк» и МО «Сосновское».

Дмитриева поблагодарила за поддержку петербуржцев, которые пришли на выборы, несмотря на то, что у многих после «грязных» кампаний 2014 и 2016 годов «опустились руки».

«Не все голоса мы отстояли, но, безусловно, это успешный результат для оппозиции, не только для «Партии роста». Сейчас сложно сказать окончательный результат, но получено свыше 400 мандатов», — сказала Дмитриева, имея в виду самовыдвиженцев, поддержанных проектом «Объединенные демократы», сторонниками Навального, кандидатов от «Справедливой России», «Яблока» и КПРФ.