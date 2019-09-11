Новочеркасск, Ростовская область, 11 сентября, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Площадь пожара, вспыхнувшего около полудня 11 сентября в Новочеркасске (Ростовская область), увеличилась. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ, в настоящее время огонь распространился на площади 800 кв. метров.

stevepb Огонь. Трава

«На улице Макаренко, по уточнённой информации, происходит горение сухой растительности на четырёх участках», — уточнили в ведомстве.

Ландшафтный пожар тушат 53 человека. К месту ЧП прибыла 21 единица специальной техники.

Ранее появились фотографии с места пожара.