Площадь пожара под Ростовом-на-Дону увеличилась до 800 кв. м
Новочеркасск, Ростовская область, 11 сентября, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Площадь пожара, вспыхнувшего около полудня 11 сентября в Новочеркасске (Ростовская область), увеличилась. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ, в настоящее время огонь распространился на площади 800 кв. метров.
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Огонь. Трава
«На улице Макаренко, по уточнённой информации, происходит горение сухой растительности на четырёх участках», — уточнили в ведомстве.
Ландшафтный пожар тушат 53 человека. К месту ЧП прибыла 21 единица специальной техники.
Ранее появились фотографии с места пожара.