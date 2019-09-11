Пермь, 11 сентября, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Продюсерский центр «Сеть» создал цифровую копию памятника Воинам-освободителям Эстонии с привязкой к геотегу на площади Тынисмяги в Таллине. Открытие виртуального памятника приурочено к годовщине установки монумента 22 сентября 1947-го года и 75-летию освобождения Таллина от фашистов. Цифровой памятник доступен в бесплатном мобильном приложении «CyberHistory», через которое можно активизировать AR-версию монумента и получить информацию о нем.

Организаторы проекта Бронзовый солдат

Вокруг ситуации с демонтажем таллинского Бронзового солдата, в 2007-году начались массовые беспорядки с десятками пострадавших и сотнями задержанных защитников памятника, в ходе противостояния погиб россиянин Дмитрий Ганин.

Организаторы проекта Бронзовый солдат

В планах создателей проекта — цифровое восстановление монументов героям Великой Отечественной, разрушенных националистами в Польше и на Украине, а также создание 3D-работ, призванных зафиксировать вехи новейшей истории.

Организаторы проекта Бронзовый солдат

«Наше время — смешение двух реальностей: виртуальной и физической. Виртуальный мир теснит физический и становится новой, главной реальностью. Мы печатаем еду на принтерах, смотрим фильмы с давно умершими актерами прошлого, отправляемся в виртуальные туры, не вставая с дивана. Электронные персонажи получают все больше власти, блогеры задают тренды, сетевые сообщества организуют митинги и совершают революции и переписывают историю. Виртуальная правда вытесняет физическую, грань между жизнью и «матрицей» истончается. История, не зафиксированная в «цифре» неминуемо исчезнет, сотрется из памяти. Получается так, что именно цифровой, а не гранитный памятник становится вечным символом и напоминанием о событиях прошлого. Такой монумент невозможно осквернить или разрушить, он всегда в твоем смартфоне вместе с исторической справкой и аудиогидом», — отмечает руководитель проекта «Кибермузей» Глеб Крайник.

Приложение «CyberHistory» можно бесплатно скачать в App Store