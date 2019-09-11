Средняя цена на молоко в России 24 рубля – Патрушев
Москва, 11 сентября, 2019, 15:53 — ИА Регнум. На сегодняшний день средняя цена в России на молоко составляет чуть более 24 рублей. Об этом сегодня, 11 сентября, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
Читайте также: Патрушев доложил Путину о ходе уборки урожая
По его словам, это цена, которая устраивает и производителей молока, и переработчиков. То есть система «Меркурий» работает достаточно успешно и позволяет Минсельхозу регулировать цены на молоко.
«2019 год проходит без резких колебаний цен на молоко. Обычно с марта по август идут колебания, и они достаточно серьезные, в некоторых регионах достигают 25%, но цены на молоко снижаются», — пояснил Патрушев.
В текущем году уже произведено 18,5 млн тонн молока. Ожидается, что до конца года будет произведено порядка 31 млн тонн молока.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что оптовые цены на молоко можно сравнить с ценами прошлого года.
Читайте также: Патрушев доложил Путину о ценах на хлеб, сахар и молоко