Москва, 11 сентября, 2019, 15:53 — ИА Регнум. На сегодняшний день средняя цена в России на молоко составляет чуть более 24 рублей. Об этом сегодня, 11 сентября, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

DianaLavrova Молоко

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По его словам, это цена, которая устраивает и производителей молока, и переработчиков. То есть система «Меркурий» работает достаточно успешно и позволяет Минсельхозу регулировать цены на молоко.

«2019 год проходит без резких колебаний цен на молоко. Обычно с марта по август идут колебания, и они достаточно серьезные, в некоторых регионах достигают 25%, но цены на молоко снижаются», — пояснил Патрушев.

В текущем году уже произведено 18,5 млн тонн молока. Ожидается, что до конца года будет произведено порядка 31 млн тонн молока.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что оптовые цены на молоко можно сравнить с ценами прошлого года.

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