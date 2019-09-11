Санкт-Петербург, 11 сентября, 2019, 15:52 — ИА Регнум. Петербург планирует в полтора раза увеличить туристический поток в город в ближайшие несколько лет, доведя его до 12 млн гостей в год. Об этом заявил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов на деловом завтраке с участием глав регионов России в рамках 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации, которая начинается в Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Китайские туристы

В 2018 году Санкт-Петербург посетили 8,2 млн туристов, из них 3,9 млн — иностранные туристы, остальные — из регионов России.

«Мы рассчитываем, что в этом году их число превысит 9 миллионов. В ближайшие несколько лет планируем довести туристический поток до 12 миллионов туристов в год», — сказал Александр Беглов.

Одной из мер по стимулированию турпотока должно стать увеличение количества прямых авиарейсов в Петербург из российских и зарубежных городов, стимулирование авиаперевозок.

Большие надежды власти Северной столицы возлагают на введение с 1 октября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области электронной визы для иностранных туристов сроком на восемь дней. Как считают в Смольном, уже этой осенью введение электронных виз поможет повысить турпоток в «низкий» сезон.

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По словам Беглова, в Петербурге к услугам туристов — около 1500 гостиниц разного ценового уровня, количество номеров в которых превышает 90 тысяч, а также широкая сеть ресторанов и кафе.

Новыми направлениями для туризма в Петербурге могут стать яхтенный, водный, медицинский, образовательный туризм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге планируется ввести с 2020 года туристический сбор для иностранных туристов, средства от которого будут направляться на сохранение исторического центра.

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Напомним, 11 сентября президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам 23-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации. Символично, что местом её проведения стал Санкт-Петербург — город, в который стремятся приехать люди со всего света, отметил президент.