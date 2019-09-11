Донецк, 11 сентября, 2019, 15:56 — ИА Регнум. В рядах боевиков ВСУ зафиксированы очередные случаи небоевых потерь, заявил 11 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики Дмитрий Астрахань.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Вчера, 10 сентября, в районе Верхнеторецкого, находясь на наблюдательном пункте, покончил жизнь самоубийством военнослужащий 92-й бригады рядовой Кульбицкий. По имеющейся информации, накануне ему пришло письмо от матери, в котором она написала о выселении из квартиры в связи с долгами за коммунальные услуги», — рассказал он.

Астрахань отметил, что боевику было отказано в предоставлении отпуска по семейным обстоятельствам. В ходе расследования обстоятельств суицида выяснилось, что Кульбицкий до отправки в Донбасс не проходил медкомиссию и постоянно пребывал в депрессии.

Представитель Народной милиции ДНР также рассказал, что в селе Гнутово местный житель нанёс огнестрельное ранение боевику 36-й бригады ВСУ, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю.

«В настоящее время защитник девушки взят под стражу СБУ, местонахождение его неизвестно, а боевик доставлен в лечебное заведение Мариуполя», — добавил Астрахань.

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