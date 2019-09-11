В ДНР рассказали о небоевых потерях украинских силовиков
Донецк, 11 сентября, 2019, 15:56 — ИА Регнум. В рядах боевиков ВСУ зафиксированы очередные случаи небоевых потерь, заявил 11 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики Дмитрий Астрахань.
Астрахань отметил, что боевику было отказано в предоставлении отпуска по семейным обстоятельствам. В ходе расследования обстоятельств суицида выяснилось, что Кульбицкий до отправки в Донбасс не проходил медкомиссию и постоянно пребывал в депрессии.
Представитель Народной милиции ДНР также рассказал, что в селе Гнутово местный житель нанёс огнестрельное ранение боевику 36-й бригады ВСУ, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю.
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