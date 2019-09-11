Севастополь, 11 сентября, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности вице-губернатора Севастополя Сергей Валуев не захотел продолжать работу в городе-герое и решил вернуться на федеральную службу. Об этом во время заседания городского правительства 11 сентября сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Sev.gov.ru Сергей Валуев

«Сергей Владимирович сообщил мне о желании вернуться на федеральную службу, я его предложение принял. Это достойный человек, который будет на новом поприще помогать Севастополю развиваться», — отметил Развожаев.

Напомним, Сергей Валуев проработал в правительстве Севастополя с сентября 2018 года, курируя вопросы повышения эффективности работы органов власти и информатизацию.

Как сообщало ИА REGNUM, и. о. заместителя губернатора Севастополя Владимир Татарчук ушёл в отставку, решив продолжить карьеру в другой структуре.

Подробности: Замгубернатора Севастополя решил сменить место работы