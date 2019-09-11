Франкфурт-на-Майне, Германия, 11 сентября, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Немецкая автокомпания представила на автосалоне во Франкфурте рестайлинговый Mercedes-AMG GLE Coupe. Фото с мероприятия размещены на сайте Speedme.ru.

32cars.ru Mercedes-AMG GLE Coupe

Дизайн авто имеет более спортивный вид. В салоне автомобиля также произошли изменения.

Автопроизводители оснастили машину гибридным двигателем. В качестве основного агрегата взят 429-сильный бензиновый движок объёмом 3 л. В паре с силовым агрегатом работает 9-позиционный «автомат». Привод у обновлённой модели 4×4.

Сообщается, что в базовой версии купе-кросс будет оснащаться подвеской AMG Ride Control+ air. Кроме того, авто также имеет спортивное рулевое колесо и высокопроизводительную тормозную систему.

Новинка появится в продаже весной 2020 года.

Напомним, в апреле 2019 года на автовыставке в Нью-Йорке компания Mercedes-Benz представила AMG-версии кроссоверов GLC 63 и GLC 63 Coupe. Под капотом новых автомобилей установлен 469-сильный турбированный двигатель V8 рабочим объёмом 4 л, который агрегатируется с 9-скоростным «автоматом».

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