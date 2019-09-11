Москва, 11 сентября, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил принять меры к прекращению действия нормативных актов СССР и РСФСР. Об этом он заявил 11 сентября в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Глава правительства сообщил, что подписал соответствующее распоряжение.

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«Я подписал документ о том, что акты СССР и РСФСР должны прекратить свое действие до конца этого года — с 1 января следующего года. Для этого нужно оценить, что и как нужно делать», — сказал он.

Меры будут приняты в рамках механизма так называемой «регуляторной гильотины».