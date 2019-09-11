Белгород, 11 сентября, 2019, 15:35 — ИА Регнум. За восемь месяцев 2019 года специалисты компании «Газпром межрегионгаз Белгород» выявили 317 фактов несанкционированного отбора газа на территории региона. Сумма причинённого ущерба составляет более 17,3 млн рублей. Газовики проводят рейды по многоквартирным домам и частным домовладения ежедневно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Пресс-служба «Газпром межрегионгаз Белгород» Незаконная врезка

В первую очередь проверяют тех потребителей, у которых занижен объём использования газа. Специалисты располагают нормативами потреблённого голубого топлива для отопления домовладений или объектов коммерческой недвижимости. Если обнаруживают несанкционированное вмешательство в работу прибора учёта газа, то расчёт за услуги пересматривают. Согласно постановлению правительства РФ, газовики вправе насчитать объём потреблённого газа по тарифу в 10 раз превышающий норматив.

Газовые счётчики должны быть целыми, с пломбами, без механических повреждений, трещин и не предусмотренных производителем отверстий. Самовольное подключение к сетям запрещено.