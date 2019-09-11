Порт-Луи, 11 сентября, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Папа римский Франциск на пресс-конференции 11 сентября заявил, что «Великобритания должна подчиниться резолюции ООН и вернуть Маврикию спорный архипелаг в Индийском океане, на котором в Диего-Гарсия находится военная база США».

Иван Шилов ИА REGNUM Папа римский Франциск

Пресс-конференция прошла во время полета домой из африканского турне, последним пунктом которого был Маврикий, сообщает агентство DailyMail.

Франциск сослался на католическую доктрину, отвечая на вопрос об островах Чагос.

Он сказал, что когда страны предоставляют международным организациям, таким, как Организация Объединенных Наций или международный трибунал, право рассматривать спорные вопросы, то эти решения необходимо уважать.

«Это правда, что не всегда вещи, которые кажутся «справедливыми» для всего человечества, являются «справедливыми» для наших карманов», — сказал Франциск.

Спор о Чагосе возник во время встречи Франциска с президентом Маврикия Барленом Вьяпури и премьер-министром Правиндом Джагнотом, оба они публично поблагодарили Франциска за «моральную поддержку» Ватикана в споре. Франциск сказал, что подчинение международным решениям является признаком «братства» и «вежливости» между народами и отметил, что «европейские державы все еще пытаются удержать осколки бывших африканских колоний ради финансовой выгоды».

Напомним, в мае Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о прекращении контроля Великобритании над островами Чагос в Индийском океане. За документ проголосовали 116 стран, включая Россию, против — шесть, в том числе США и несколько африканских государств, 56 стран воздержались.