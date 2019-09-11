Франкфурт-на-Майне, Германия, 11 сентября, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Немецкая автокомпания Mercedes-AMG представила во Франкфурте «заряженный» спортивный хэтчбек A45S. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

32cars.ru «Заряженный» Mercedes A45S

Новый автомобиль с приставкой S в названии имеет спереди радиаторную решетку с рисунком в виде клеток и четыре патрубка выхлопной системы сзади. Также, для улучшения аэродинамических характеристик автомобиля, автопроизводители оснастили новинку агрессивным передним сплиттером и задним спойлером. Обута модель в 19-дюймовые колёсные диски.

Однако самым главным новшеством в хэтчбеке является новый четырехцилиндровый турбомотор объёмом 2 л — агрегат с названием «M139». Его мощность в стандартной версии авто составляет 382 л. с., а в спортивном исполнении максимальная мощность достигает 416 «лошадей». Двигатель работает в паре с 8-скоростным «автоматом» с двойным сцеплением. Привод у автомобиля 4Matic +.

Напомним, немецкое тюнинг-ателье Posaidon модернизировало мотор Mercedes-AMG GT R. В результате обновления мощность агрегата выросла с 585 л. с. до 880 «лошадей». Таким образом, эта модель стала самой мощной GT, основанной на трековой R-версии.

Читайте также: Тюнеры обновили Mercedes-AMG GT S