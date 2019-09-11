Москва, 11 сентября, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Россия готова продолжать выполнять функции гаранта по договоренностям в рамках продвижения всеобъемлющего жизнеспособного урегулирования в Приднестровье, заявил 11 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Молдавии Николаем Попеску.

Mid.ru Сергей Лавров

По словам Лаврова, Москва приветствует намеченное на октябрь возобновление официальных встреч в формате «5+2». Такие встречи должны быть более частыми, как об этом договаривались, когда этот формат учреждался, добавил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в переговорах в формате «5+2» участвуют представители сторон — Молдавии и Приднестровья, посредники и гаранты Россия и Украина, еще один посредник — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также наблюдатели от Европейского союза и Соединенных Штатов.

Читайте также: Глава МИД Молдавии едет в Москву с требованием ухода России из ПМР