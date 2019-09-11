Киев, 11 сентября, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Пока на Украине нет новых законов и реформ, нынешней власти можно «драть» средства в бюджет и старыми методами, заявил политолог Дмитрий Джангиров, комментируя ситуацию с крупнейшим металлургическим предприятием страны «АрселорМиттал Кривой Рог».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Эксперт напоминает, что после словесного «наезда» президента Зеленского и налета СБУ, налоговая «внезапно» доначислила «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) 9 млрд грн налогов и сборов.

«В ответ предприятие решило направить на выплату дивидендов 10,845 млрд грн, о чем сообщено в объявлении о внеочередном собрании акционеров компании. И это при том, что в апреле т. г. акционеры «АрселорМиттал Кривой Рог» решили не выплачивать дивиденды, а всю годовую прибыль направить на развитие производства. Теперь же прибыль будет практически полностью выведена в Германию, где расположено головное предприятие, располагающее 95% акций «АрселорМиттал Кривой Рог»», — информирует Джангиров.

Эксперт иронизирует, что при этом сами жители Кривого Рога остаются в отношении своего земляка-президента оптимистами:

«Если он нас так дерет, то представляете, сколько он сдерет со Львова, который проголосовал за Порошенко?!»

ИА REGNUM напоминает, что ранее Владимир Зеленский, находясь в Кривом Роге (родной город президента Украины), интересовался у руководства предприятия, какие меры оно приняло для улучшения экологической ситуации в регионе и уменьшения вреда населению. Практически сразу же СБУ сообщила об открытии уголовного производства по статье об экоциде. С июля и по сентябрь сотрудники спецслужб периодически посещают «АрселорМиттал Кривой Рог» с разного рода проверками.

Посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли в одном из интервью высказал мнение, что рейды СБУ по коммерческим компаниям «вредят инвестиционной привлекательности Украины».