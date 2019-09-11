Самара, 11 сентября, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Денис Бобров назначен заместителем директора по развитию тепловых узлов филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс». Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба предприятия.

Липунов Г.А ТЭЦ

В Самарском филиале «Т Плюс» он будет курировать вопросы внедрения альткотельной и развития тепловых узлов.

По сообщению пресс-службы, на этой должности Денис Бобров будет решать вопросы «подготовки и заключения концессионных соглашений, перехода городов Самарской области на новую модель рынка тепла по методу альткотельной». Кроме этого, он займется оптимизацией тепловых узлов.

Напомним, что ранее он занимал должность директора и главного инженера Новокуйбышевской ТЭЦ-1.