Развитием тепловых узлов от «Т Плюс» в Самаре будет заниматься Денис Бобров
Самара, 11 сентября, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Денис Бобров назначен заместителем директора по развитию тепловых узлов филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс». Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба предприятия.
Липунов Г.А
ТЭЦ
В Самарском филиале «Т Плюс» он будет курировать вопросы внедрения альткотельной и развития тепловых узлов.
По сообщению пресс-службы, на этой должности Денис Бобров будет решать вопросы «подготовки и заключения концессионных соглашений, перехода городов Самарской области на новую модель рынка тепла по методу альткотельной». Кроме этого, он займется оптимизацией тепловых узлов.
Напомним, что ранее он занимал должность директора и главного инженера Новокуйбышевской ТЭЦ-1.