Новочеркасск, Ростовская область, 11 сентября, 2019, 15:10 — ИА Регнум. В Ростовской области продолжается череда ландшафтных пожаров. Ежедневно на Дону происходят возгорания сухой растительности, в том числе и крупные. На этот раз сегодня, 11 сентября, пожар произошёл в Новочеркасске, передаёт ИА REGNUM.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области В Новочеркасске горит сухая трава

Как уточнили в региональном управлении МЧС России, начальная площадь пожара составила 400 кв. м. В настоящее время в тушении участвуют 30 человек и 12 единиц техники.

Спасатели обращают внимание на то, что практически во всех случаях причиной ландшафтных пожаров является человек, и напоминают, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.