Тверь, 11 сентября, 2019, 14:57 — ИА Регнум. В Тверской области вводятся новые меры поддержки семей с детьми, об этом шла речь 11 сентября на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области

«В последние годы на федеральном и региональном уровне введён целый ряд новых мер социальной поддержки семей. Мы видим, что они достаточно эффективны. С 2015 года в Тверской области количество многодетных семей увеличилось более чем на 40% — до 11 705. Новые инициативы в первую очередь направлены на молодые и многодетные семьи, решение жилищного вопроса, создание условий для роста доходов семей, включая трудоустройство, воспитание и образование детей, а также пропаганду семейных ценностей», — сказал Игорь Руденя.

Уже со следующего, 2020 года, в Тверской области будут применять четыре новые дополнительные меры поддержки для семей с детьми, прежде всего — многодетных. Так, семьи, имеющие пятерых и более детей, смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства — из бюджета будет оплачено до 50% от стоимости. Причем воспользоваться такой мерой поддержки можно будет раз в пять лет. Из бюджета на эти цели выделят 50 млн рублей. Освободят многодетные семьи и от уплаты транспортного налога: мера будет действовать в отношении одной легковой машины мощностью до 250 лошадиных сил. Мерой этой на данный момент смогут воспользоваться 3,7 тыс. многодетных семей региона, которые уже имеют машины. Для матерей из многодетных семей будет предусмотрена компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов — в год будет предоставляться около 600 таких выплат. Ещё одна важная мера поддержки — предоставление единовременной выплаты в пять тысяч рублей к 1 сентября на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов, на эти цели в бюджете предусмотрят 12,5 млн рублей.

Глава региона обратил внимание: ключевая цель — создание в регионе единой системы поддержки семьи. Координировать эту работу будет специально созданный отдельный региональный орган исполнительной власти, который будет отвечать за вопросы демографии, поддержки многодетных семей, материнства и детства.

Добавим, что в настоящее время на территории Верхневолжья действует 18 видов социальных выплат для семей с детьми. Всего на их поддержку в 2019 году заложено более 2,4 млрд рублей. В числе недавно принятых мер — освобождение многодетных семей от платы за вывоз мусора. Также в этом году стартовала программа ежемесячных выплат беременным женщинам на обеспечение полноценного питания. С 1 октября текущего года каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, будет подарен набор из 58 предметов детских принадлежностей.