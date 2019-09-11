Москва, 11 сентября, 2019, 14:51 — ИА Регнум. На смену «Фёдору» придет другой робот, предназначенный для выхода в открытый космос, рассказал исполнительный директор научного-производственного объединения «Андроидная техника» Евгений Дудоров в интервью, данном 11 сентября РИА Новости.

Roscosmos.ru Робот «Федор»

Новый робот-космонавт, который выйдет в открытый космос, став своего рода Леоновым среди роботов, уже находится в стадии проектирования.

Дудоров пояснил, что «Фёдор» выполнил свою миссию в космосе, для дальнейшей работы он не годится. «Фёдору» будут мешать ноги, которые не нужны при выходе за борт космической станции. «Ему там нечего делать», — заявил Дудоров.

Директор «Андроидной техники» пообещал, что, если программа создания нового робота пойдёт по графику, «мы будем первые».

Модель Skybot F-850, известная как «Фёдор», была разработан НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. Конструкция робота предполагала широкое использование импортных комплектующих. После того, как несколько зарубежных фирм отказали в сотрудничестве, пришлось внедрить детали отечественной разработки. 22 августа «Фёдор» на корабле «Союз МС-14» отправился на МКС, где космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов проводили различные эксперименты с его участием.