Кызыл, 11 сентября, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Власти Тувы подвели итоги первого полугодия по поступлениям в региональный бюджет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе, доходы бюджета выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 3,7 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

«Доля налоговых доходов в республиканском бюджете выросла еще больше — на 28,9%. Сегодня она составляет 3 млрд. 393,6 млн. рублей», — отметили в пресс-службе.

Быстрее всего растут поступления по налогу на прибыль организаций. В частности, предприятия добывающей промышленности внесли в казну 805 млн рублей, большая часть которых составляет налог на прибыль. Что в 2,7 раз выше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

Кроме того, вдвое выросли поступления от предприятий обрабатывающей промышленности. Выросли сборы и по налогу на доходы физических лиц — в 1,7 раз, по налогу на имущество организаций — в 2,6 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые пять месяцев 2019 года в республике в полтора раза выросли объёмы строительства. Тем не менее, доходы граждан остаются крайне низкими, а ситуация на рынке труда — одна из наиболее напряжённых в России.

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