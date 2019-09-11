Рим, 11 сентября, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Правительство Италии намерено «заключить пакт» с руководством Евросоюза и получить поддержку своей экономической программы, заявил журналистам в среду, 11 сентября, премьер-министр Джузеппе Конте, передает информагентство ANSA.

#G7Charlevoix Джузеппе Конте

Конте в среду в Брюсселе проводит ряд встреч с лидерами ЕС, в том числе с уходящим главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и с его преемницей Урсулой фон дер Ляйен. Пост комиссара по экономическим вопросам в новом составе Еврокомиссии займет представитель Италии — экс-премьер Паоло Джентилони.

Правительство намерено «переориентировать» промышленность в направлении «зеленой экономики», при этом должно появляться всё больше рабочих мест, также правительство намерено развивать цифровую экономику, отметил премьер-министр.

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