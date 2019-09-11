Обнинск, Калужская область, 11 сентября, 2019, 14:31 — ИА Регнум. В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении восьми участников преступной группы, которые обвиняются в убийстве пенсионера, мошенничестве, краже и похищении документов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Kaluga.sledcom.ru На фото проверка показаний на месте преступления одним из исполнителей убийства

По версии следствия, 63-летний житель Обнинска, пенсионер Вооруженных сил РФ, хотел продать квартиру и переехать в другой регион. Об этом узнали злоумышленники. 56-летний калужанин вошел в доверие к потерпевшему, ходил к нему в гости и узнал, что у того нет родственников. Тогда он решил организовать убийство пенсионера, чтобы завладеть его квартирой и имуществом. По заказу организатора в конце января 2017 года двое граждан Украины убили хозяина квартиры, в тело в ковре вывезли в Мещовский район.

Организатор убийства уехал в Крым, где получил поддельный паспорт на имя убитого и со своей фотографией. Злоумышленник оформил доверенности от имени погибшего на других участников преступной группы: так они продали квартиру, сняли деньги со счетов убитого, взяли несколько кредитов на поддельный паспорт и несколько месяцев получали его пенсию.

Примерно через полгода жительница Краснодарского края, к которой хотел переехать пенсионер, сообщила в полицию о его исчезновении. Тогда и были вскрыты факты многочисленных преступлений. Всех участников банды нашли: среди них была жительницы Крыма, помогавшая получить поддельный паспорт, и житель Псковской области. Уголовное дело, материалы которого составили 47 томов, передано для рассмотрения в суд.