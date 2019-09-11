Ковентри, Великобритания, 11 сентября, 2019, 16:46 — ИА Регнум. Британская автокомпания Jaguar показала тизер электрического седана XJ. Показ тизера прошёл на автосалоне во Франкфурте во время премьеры нового Land Rover Defender. Изображение опубликовало издание Autocar.

Motor.ru Тизер электрокара Jaguar XJ

Кадр с изображением задней части Jaguar XJ появился лишь на несколько секунд.

Сообщается, что новый седан компания построит на модульной платформе Modular Longitudinal Architecture. Именно она ляжет в основу модели Defender, представленной на автосалоне. Кроме того, на ней будут построены Range Rover и Range Rover Sport.

По словам главного дизайнера бренда Джулиана Томсона, новое поколение моделей XJ будет иметь в себе «лучшее, что есть в Jaguar». Он также отметил, что облик седана нового поколения не будет традиционным. Салон же автомобиля, благодаря переходу на электрический агрегат, удалось значительно увеличить.

Напомним, ранее представители автокомпании Jaguar Land Rover заявили, что совместно с Кембриджским университетом разрабатывают 3D-дисплей для своих моделей. Этот дисплей войдёт в новую систему безопасности, которая сократит время реакции водителя при создании опасных ситуаций на дороге. Это будет достигаться за счёт проецирования оповещения дополненной реальности в зону прямой видимости водителя.

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