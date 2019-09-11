Киев, 11 сентября, 2019, 14:31 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают встречу президента страны Владимира Зеленского с олигархом и бывшим главой Днепропетровской ОГА Игорем Коломойским, которая состоялась накануне, 10 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игорь Коломойский

Напомним, что, согласно официальной информации офиса президента, стороны обсудили вопросы ведения бизнеса на Украине и проблемы энергетической сферы.

На встрече присутствовали глава офиса президента Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, помощник президента Сергей Шефир и министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Эксперт Сергей Фурса подчеркивает, что такая встреча — ясный сигнал для партнеров, для общества, для депутатов, судей и чиновников госпредприятий различных уровней, а также для западных партнеров Киева.

«Власть всегда задает нормы, показывает что можно, а что нельзя. Показывает, что для нее нормально, а что нет. Очерчивает таким образом границы допустимого и разумного, задает тренды. И фото с Коломойским, где не олигарх пришел на аудиенцию к президенту, а с олигархом встречается всё руководство страны, которому он раздает советы и указания (а министры сидят и записывают), тоже сигнал. Очень сильный и мощный сигнал. О том, что власть «ок» с тем, что говорит Коломойский и с тем, что делает Коломойский. И дает ему право так говорить и делать в дальнейшем», — заявил экономист.

Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков также уверен: сам факт, что о встрече Зеленского с Коломойским отчитались, — уже показателен, ведь раньше встречи власти с видными олигархами такого уровня проводились тайно.

«Факты говорят о том, что Коломойский занял определённые стратегические высоты в конкуренции со своими оппонентами… Полагаю, что идея поставить фото и релиз на сайте президента принадлежит Игорю Валерьевичу. Такой ход должен показать остальным, что он остаётся весьма приближенным к президенту», — заявил эксперт в интервью «Комментариям».

А вот бывший депутат и журналист Сергей Лещенко считает, что Зеленский сделал правильно, что не стал скрывать встречу с олигархом и показал общественности фотографию данного мероприятия.

ИА REGNUM напоминает, что в одном из интервью в конце августа Коломойский заявил, что критиковать Владимира Зеленского еще рано.

«Пока нельзя. Он «в законе» первые 100 дней, они только прошли. Скоро будем критиковать. За сто дней человек должен разобраться, что к чему. Если не разобрался, так, может он не туда пришел», — заявил олигарх.

Также Коломойский положительно отозвался о нынешнем премьер-министре Украины Алексее Гончаруке.