Рим, 11 сентября, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Мусульмане могут стать большинством в Италии около 2100 года, передает Adnkronos в среду, 11 сентября, со ссылкой на исследование, проведенное при участии правоцентристской партии «Братья Италии».

Дарья Драй ИА REGNUM Мусульманин

Сейчас мусульман в Италии — чуть более полутора миллионов, то есть менее трех процентов населения страны.

Однако поскольку женщины — носители мусульманской культуры рожают в среднем вдвое больше детей, чем итальянки, а подавляющее большинство нелегальных мигрантов — также мусульмане, то к концу века пропорция может существенно измениться.

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