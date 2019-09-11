Москва, 11 сентября, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Возможность встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео прорабатывается сторонами. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает 11 сентября RT.

(сс) U.S. Department of State Майк Помпео

В проработке находится «сюжет» с переговорами Лаврова и Помпео на полях Генассамблеи ООН. Такой контакт вполне вероятен, внешнеполитические ведомства уточняют графики, пояснил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров рассказал, что Россия не раз предлагала США разные варианты улучшения отношений, в том числе — в личном общении с госсекретарем Помпео или бывшим советником главы США Джоном Болтоном. Однако Москва в друзья не набивается, подчеркнул он.

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