Бобровский представил шлем на сезон 2019/20
Санрайз, США, 11 сентября, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский показал шлем, в котором будет играть в сезоне 2019/20. Фото выложено на его странице в Instagram.
(сс) Michael Miller
Сергей Бобровский
https://www.instagram.com/p/B2PrldsD88G/
Напомним, с 2012 по 2019 год Бобровский защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого дважды выиграл приз лучшему голкиперу сезона «Везина Трофи».
Летом 2019 года он перешёл во «Флориду». Кроме того, до перехода в «Коламбус» Бобровский в течение двух сезонов играл за «Филадельфию Флайерз».
Читайте также: Василевский показал новый шлем на сезон 2019/20