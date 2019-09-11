Санрайз, США, 11 сентября, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский показал шлем, в котором будет играть в сезоне 2019/20. Фото выложено на его странице в Instagram.

(сс) Michael Miller Сергей Бобровский

https://www.instagram.com/p/B2PrldsD88G/

Напомним, с 2012 по 2019 год Бобровский защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого дважды выиграл приз лучшему голкиперу сезона «Везина Трофи».

Летом 2019 года он перешёл во «Флориду». Кроме того, до перехода в «Коламбус» Бобровский в течение двух сезонов играл за «Филадельфию Флайерз».

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