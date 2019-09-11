Рязань, 11 сентября, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Сотрудники Рязанской археологической экспедиции возмущены работой строительной техники у храма Живоначальной Троицы в посёлке Гусь-Железный в Касимовском районе Рязанской области. Экскаватор вскрыл большие пласты грунта как снаружи, так и во внутреннем пространстве церкви. Археологам пока не удалось выяснить, кто проводил эти земляные работы и какими были результаты.

Walking catastrophe Храм Живоначальной Троицы в поселке Гусь-Железный

Попытки обнаружить подземные ходы и скрытые помещения, которые, по предположениям краеведов, могут существовать на территории крупного усадебного комплекса Баташёвых, в последнее время предпринимаются на любительском уровне. При этом тяжёлая строительная техника портит культурные слои, написали учёные на своей странице в социальной сети.

«Проведённые работы даже не предполагали изучение исторического грунта археологическими научными методами. Экскаватору не до археологии. Внутри уникального храма вообще разобраны какие-то старинные конструкции — очевидно объект культурного наследия был сильно повреждён», — прокомментировал ситуацию археолог, директор НПЦ «Рязанская археологическая экспедиция» Василий Конов.

На месте каменного храма, построенного в период 1802 — 1868 годов, располагалась деревянная церковь XVIII века, она сгорела в начале XIX столетия. Археологи считают, что древесная конструкции могла частично сохраниться под полом каменной постройки.