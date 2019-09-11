Калуга, 11 сентября, 2019, 14:32 — ИА Регнум. На должность начальника управления Росгвардии по Калужской области назначен полковник полиции Игорь Абашкин, сообщили 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомста.

40.rosgvard.ru Начальник управления Росгвардии по Калужской области полковник полиции Игорь Абашкин

Абашкин родился 2 марта 1970 года в городе Сумгаите АССР. В 2005 году Абашкин окончил Белгородскую сельскохозяйственную академию, в 2014 году — Белгородский государственный национальный исследовательский университет. В правоохранительных органах с 1992 года. Прошёл должности от милиционера патрульно-постовой службы отдела внутренних дел Белгородского района Белгородской области до начальника вневедомственной охраны.

В 2016 году с образованием Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Игорь Абашкин назначен на должность начальника управления вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области которую и занимал до назначения в Калугу.