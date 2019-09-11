Вашингтон, 11 сентября, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Американские учёные на основе генетических исследований и анализа морфологии установили, что электрические угри — это три разных вида, а не один, сообщает 10 сентября Nature Communications

Sander van der Wel Электрический угорь

Карлос Давид де Сантана и другие сотрудники Национального музея естественной истории в Вашингтоне изучили 107 экземпляров электрических угрей, выловленных в самых разных регионах, где есть места обитания этой рыбы.

Учёные сравнили морфологию головы и отдельных ее структур образцов, гены митохондриальной ДНК и ядерной ДНК. Последовательности генов электрических угрей исследователи сравнили с последовательностями генов у близких родственников электрических угрей — гимнотообразных рыб.

Исследователи пришли к выводу, что по форме головы и черепа, участкам ареала и генетике электрические угри делятся на три группы. Они составляют две эволюционные ветви, которые разошлись ещё в позднем миоцене, 5−10 млн лет назад. Затем, в плиоцене, который охватывает время 5,3 — 2,5 млн лет назад, одна из ветвей снова разделилась. Каждая ветвь является отдельным видом. Значит, можно сделать вывод, что существует три вида электрических угрей, а не один. Кроме Electrophorus electricus следует выделить его ближайшего родственника Electrophorus voltai и, как представителя соседней ветви, Electrophorus varii.

Также виды различаются по силе тока, генерируемого ими. Обнаружилось, что наибольшее напряжение, достигающее 860 В, генерирует вид Electrophorus voltai. Эта способность делает их источником самого мощного биоэлектричества из известных на данный момент. У Electrophorus varii ток напряжением слабее — до 572 В. Наконец, «обычный» Electrophorus electricus «выдаёт» не более 480 вольт.

Напомним, электрический угорь — костистая рыба, которая приходится обычным угрям дальним родственником и названа таким образом только благодаря внешнему сходству. Он обладает особыми электрическими органами, которые генерируют ток с сильным (по старым данным до 650 В) или слабым (до 10 В) напряжением. Первый используется для того, чтобы парализовать добычу, а второй — для обмена сигналами друг с другом и для ориентировки в загрязнённой воде.