Оренбург, 11 сентября, 2019, 14:17 — ИА Регнум. В Оренбурге по факту неэффективного использования муниципального имущества для размещения рекламы возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской прокуратуре.

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По данным ведомства, в 2014 году мэрия заключила ряд договоров с фирмами на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. На протяжении длительного времени плата по договору не менялась, то есть не учитывалось изменение коэффициента и уровень инфляции.

Чиновники, имя правовые основания, не направляли в адрес юридических фирм дополнительные соглашения об изменении цены для подписания не направляли. В прокуратуре подчеркнули, что из-за небрежное отношение работников мэрии к службе повлекло ущерб для города — в бюджет не поступило более 4 млн рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».