Монтрёй, Франция, 11 сентября, 2019, 14:16 — ИА Регнум. В игре Assassins Creed Odyssey появился режим Discovery Tour, позволяющий изучить историю Древней Греции. Об этом 10 сентября сообщил портал PCGamer.

Игра Assassins Creed Odyssey

В Discovery Tour игроки смогут принять участие в пяти масштабных турах по территории Древней Греции. При этом управлять можно будет как реальными историческими личностями, так и придуманными персонажами из игры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Ubisoft не намерена возвращаться к играм масштаба Assassins Creed Unity. Вместо этого они готовы добавлять игры с подобным хронометражем в более крупные проекты.