Таллин, 11 сентября, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Уже этой осенью министр внутренних дел Эстонии Март Хельме намерен внести в парламент законопроект, который запретит безвизовый въезд в страну гражданам Украины, сообщает эстонский национальный вещатель ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Предложение будет внесено от имени Консервативной народной партии, которую Хельме и возглавляет. Заявление опубликовано на сайте партии. Хельме подчеркнул, что его партия давно предполагала, что граждане Украины, как только у них появится возможность безвизового въезда в ЕС, станут «троянским конём».

«Троянским конем в том числе и для России, потому что те, кто приезжает сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», — заявил Хельме.