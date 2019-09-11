Киров, 11 сентября, 2019, 13:32 — ИА Регнум. В Кировской области в августе индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги составил 99,9%, с начала года цены выросли на 102%. Об этом сообщает Кировстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

По данным ведомства, продовольственные товары в среднем за месяц подешевели на 0,5%, непродовольственные подорожали на 0,2%, стоимость услуг выросла на 0,1%. В целом в августе по сравнению с июлем наблюдалась небольшая дефляция, цены снизились на 0,1%.

Что касается снижения цен на продукты питания, то он связано с удешевлением плодоовощной продукции. К примеру, в августе картофель подешевел на 41,8%, свекла — на 32,8%, морковь — на 27,6%, помидоры — на 27,1%, лук репчатый — на 26,1%, виноград — на 12,2%, огурцы — на 11,3%. При этом на 14,6% подорожали яйца, на 7,3% — чеснок, на 5% — апельсины.

Из непродовольственных товаров более всего выросли цены на кроссовки, мужские полуботинки из натуральной кожи, школьные платья. Из услуг в августе отмечен рост цен на железнодорожного и воздушного транспорта.