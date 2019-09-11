Москва, 11 сентября, 2019, 13:27 — ИА Регнум. В России на сегодняшний день рынок арендного жилья развит недостаточно, однако эту ситуацию нужно исправлять. Об этом сегодня, 11 сентября, в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24» заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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Премьер-министр назвал как минимум три условия для развития арендного жилья. Прежде всего, по словам Медведева, это правильное регулирование.

«Нам нужно кое-что изменить в регулировании договора аренды жилья, потому что в основном наше жилищное законодательство было ориентировано на договор социального найма или отношения, связанные с собственностью на жилье», — пояснил председатель российского правительства.

Немаловажный фактор — доходы, которые позволяют людям арендовать такое жильё. Так как оно стоит денег.

«И это не социальный наем, здесь всё это должно быть в чётких правовых рамках», — подчеркнул Медведев.

Третьим условием станет возможность использования различных проектов, которые помогут создать рынок арендного коммерческого жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости стимулировать в России строительство арендного жилья, так как оно помогает повысить мобильность людей.