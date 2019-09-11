Сеул, 11 сентября, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Композитный опережающий индикатор (CLI) Организации экономического сотрудничества и развития указывает на не стабильные темпы роста Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей организации.

Сеул

По данным ОЭСР, в июле 2019 года уровень CLI в Южной Корее составил 98,79 пунктов, что на 0,08 пункта меньше по сравнению с июнем текущего года.

Известно, что композитный опережающий индикатор Южной Кореи продолжает падать на протяжении 26 месяцев подряд с мая 2017 года.

Комбинированный опережающий индикатор (CLI) предназначен для прогнозирования тенденций в развитии экономики на ближайшее будущее.