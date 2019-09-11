Ереван, 11 сентября, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Граждане Армении уже долгое время не могут водить такси, перевозить грузы или выполнять другую работу, связанную с вождением автомобиля, поскольку Россия не признаёт выданные Арменией водительские права. В результате у граждан Армении в России возникают серьезные проблемы. Проблема не нова, о ней ещё во время президентства Сержа Саргсяна говорил оппозиционный депутат Эдмон Марукян.

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Сейчас власти Армении похоже настроились наконец-то решить проблему. Армения принимает зеркальный закон, согласно которому по водительским правам России в Армении не разрешается осуществлять подобную деятельность. Однако возникает простой вопрос. Насколько подобная мера эффективна? Сколько граждан России в Армении водит такси, автобус или грузовик с водительскими правами РФ?

Проект «О внесении изменений в закон о безопасности дорожного движения и ряд смежных законов», которым пытаются урегулировать проблему, 10 сентября в парламенте докладывал заместитель начальника полиции Армении Ованнес Кочарян.

Он в беседе с журналистами сказал, что по проекту лица, имеющие право управлять транспортным средством на территории государств-членов ЕАЭС, могут осуществлять предпринимательскую деятельность в Армении только на основе принципа взаимности.

«То есть, если выданные нами водительские права были признаны в РФ, и им была предоставлена возможность, например, водить такси, мы на основе той же взаимности предоставим гражданам РФ такую же возможность», — сказал Кочарян.

На вопрос, является ли это ответом на тот же шаг России, Ованнес Кочарян сказал: «Это не ответ на. Это, так сказать, предусматривает то же урегулирование для обеспечения единства в наших законодательствах».

В ответ на замечание о том, что, возможно, можно попытаться решить проблему с Российской Федерацией, чтобы у наших соотечественников не было проблем, а не наносить ответный «удар», Кочарян сказал: «Мы пытались решить проблему, в том числе полиция использовала свои возможности, другие государственные органы пытались вести переговоры со своими коллегами по этому вопросу. Есть воля, что в этом проекте в РФ будут внесены изменения, в Госдуме был этот документ, если не ошибаюсь, но до сих пор не было окончательного чтения».

Кочарян также не опроверг информацию, то, что проблема связана с языком, Москва поставила условие, что, если Ереван хочет решить эту проблему, Армения должна признать русский государственным языком.

«Говорили, что государственный язык должен русским, чтобы дать возможность воспользоваться этой возможностью, но потом было сказано, что будут внесены изменения и приведены в соответствие с законодательством ЕАЭС. Если будет приведено в соответствие с законодательством ЕАЭС, мы тоже сделаем то же самое», — сказал замначальника полиции.

Бывший заместитель начальника Дорожной полиции Армении, депутат правящей парламентской фракции «Мой шаг» Армен Хачатрян вчера затруднился ответить на вопрос, почему вместо того, чтобы идти на компромисс с русскими, вопрос «решается» подобным путем.

Он попытался объяснить это международной практикой: «Насколько мне известно, компетентные органы РФ объяснили это следующим обстоятельством: для получения водительского удостоверения в Армении обучение необязательно, а в РФ обязательно. И поскольку у нас нет обучения, на этом основании они ввели эту норму. Конечно, подобную норму ввели и мы, что очень гибко и даст возможность урегулировать наши отношения в процессе».

А почему Армении ввела эту норму, означает ли это ответ России, Хачатрян сказал: «Нет, конечно, не в ответ, просто мы изучили международную практику. Эта норма необходима для того, чтобы в дальнейшем мы могли внести коррективы и быть гарантированы, что хотя бы водители с зарубежными водительскими удостоверениями не уступают водителям Армении».