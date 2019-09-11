Ярославль, 11 сентября, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля должна избавиться от большинства собственных предприятий и объектов недвижимости путем их продажи и передачи в концессию. С таким предложением выступил руководитель экспертной группы «Муниципальная экономика, промышленность, инвестиции» доцент ЯрГУ Александр Прохоров в рамках разработки стратегии развития Ярославля до 2030 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Прохоров

Александр Прохоров — известный экономист, автор книги «Русская модель управления», переведенной на несколько иностранных языков. Заседание экспертной группы под его руководством состоялось 11 сентября. Экономист подготовил доклад и презентацию, главная мысль которой — городу нужно отказываться от функций управления имуществом.

«Городская экономика Ярославля отличается крайней неэффективностью. Целесообразна продажа убыточных и нерентабельных МУПов и АО, не являющихся монополистами (например, «ПАТП-1»), передача в концессию по конкурсу убыточных и нерентабельных МУПов и АО, являющихся монополистами (например, «Яргорэлектротранс»)», — сказал Александр Прохоров.

По мнению экономиста, существующая сеть городских предприятий сложилась во времена, когда мэр областного центра избирался жителями и являлся потенциальным кандидатом на губернаторский пост. Такая ситуация заставляла мэра создавать социально-политическую инфраструктуру, аналогичную региональной. Это позволяло мэрии, с одной стороны, иметь базу лояльных избирателей в виде сотрудников подконтрольных предприятий и «кузницу кадров» для руководства города, способного потенциально перейти на уровень региона.

В новых политических условиях такая сеть, считает Прохоров, не требуется. Более того, она создает коррупционную опасность — например, при сдаче в аренду муниципальной недвижимости.

По мнению Прохорова, городским властям необходимо продать такие предприятия как АО «ПАТП-1», АО «Горстройзаказчик», АО «Ярославльзаказчик», передать в концессию АО «Яргортеплоэнерго», АО «Ярославльлифт», АО «Ярославские энергосистемы», МКП «РиОГС», МУП «Городское спецавтохозяйство», МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела», а также АО «Волна», АО «Вознесенский», АО «Центр», АО «Яргорэлектротранс» и МУП «Яргортранс».

При этом концессию экономист понимает широко, имея в виду не только передачу имущества в пользование с обязательствами инвестиций в это имущество, но и, например, привлечение сторонней команды управленцев с целью решения экономических задач предприятием.

Пока это только предложения, озвученные в рамках работы над подготовкой стратегии города. Рабочая группа должна изучить их и рассмотреть альтернативные варианты.