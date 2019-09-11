Кентукки, США, 11 сентября, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Компании KFC и Psyop анонсировали игру в жанре симулятора свиданий под названием I Love You, Colonel Sanders («Я люблю тебя, Полковник Сандерс»). Первый трейлер проекта появился на YouTube-канале RUGNN 10 сентября.

Игра I Love You, Colonel Sanders

Игроки возьмут на себя управление студентом кулинарного учебного заведения. Цель геймеров — научиться готовить и завести роман с Полковником Сандерсом (основатель франшизы KFC).

Напомним, KFC (Kentucky Fried Chicken) — это международная сеть ресторанов общественного питания, основанная Полковником Сандерсом в 1952 году. KFC специализируется на блюдах из курицы по особому рецепту Сандерса.