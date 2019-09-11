Берлин, 11 сентября, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) должен быть более сплочен в связи с новым распределением власти в мире. Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время дебатов по вопросу бюджета в бундестаге 11 сентября. Об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

По словам Меркель, для ЕС настало время взращивать новые силы перед лицом глобальных изменений. Она указала на «геостратегическое возрождение» России, растущее соперничество между США и Китаем, грядущий выход Великобритании из ЕС — всё это влечет за собой серьезные последствия.

Канцлер также указала, что ЕС пора наверстать отставание в сфере технологий, где он более не является лидером. Меркель заявила, что новая Европейская комиссия должна стать «глобальной» и укрепить роль Европы в мире.

Напомним, полномочия действующей Европейской комиссии истекают 31 октября. С ноября ее возглавит бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.