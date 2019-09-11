Пермь, 11 сентября, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Решение о введении системы раздельного сбора мусора в Пермском крае принято на стратегической сессии, посвящённой обсуждению концепции управления отходами в регионе, сообщает 11 сентября пресс-служба Пермского политеха (ПНИПУ) со ссылкой на директора компании «Буматика» Сергея Чудинова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

«Одно из ключевых решений, которое было принято сегодня, — это введение на территории края раздельного сбора отходов. Отходы будут скапливаться в двух баках. Один будет предназначен для всего перерабатываемого, а второй, наоборот, для не перерабатываемых отходов. Причем отходы, которые перерабатываются, должны будут населению выставляться по сниженному тарифу», — сообщил Чудинов.

Отмечается, что встреча прошла в конце прошлой недели в ПНИПУ. В ней приняли участие представителей власти, вузов и предприятий.

Вопросы, которые обсуждались в рамках мероприятия, были посвящены направлениям развития системы обращения с отходами, целям и задачам в области охраны окружающей среды и экологии, альтернативным вариантам развития отдельных этапов системы обращения с отходами потребления.