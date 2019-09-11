Москва, 11 сентября, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отражение

Она напомнила, что в начале июня Болтон обвинил Россию во лжи, выступая на форуме WSJ. Он заявил, что ряд государств, включая РФ, распространяют неверные сведения о разногласиях в Белом доме. Его слова цитировало Bloomberg.

Но через три месяца, отмечает Захарова, Трамп отправил Болтона в отставку, объяснив это расхождением во мнениях.

«У меня вопрос: кто первым должен извиниться за этот конкретный фейк?» — написала Захарова и сама ответила на вопрос, что извиниться нужно всем.

Читайте также: Болтон заявил, что сам подал в отставку с поста советника Трампа

А также: В МИД РФ прокомментировали отставку Болтона