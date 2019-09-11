Рязань, 11 сентября, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Первые девять автобусов МАЗ 206, поступивших в муниципальный автопарк Рязани по договору с инвестором, вышли на городской маршрут №17. Постепенно транспорт дополнит и другие направления с большим пассажиропотоком, особенно там, где ощущается нехватка машин. Автобусы оснащены современными средствами контроля и комфорта, сообщили 11 сентября в пресс-службе администрации города.

Пресс-служба администрации Рязани Новые автобусы

Новый пассажирский транспорт предназначен для перевозки инвалидов — они низкопольные, в салоне для колясок оборудованы специальные места. Машины оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, системой ГЛОНАСС.

«Водители, работающие на машинах, познакомились с техникой и прошли необходимую стажировку. Перед рейсом автобусы проходят полный техосмотр», — подчеркнул начальник управления транспорта Рязани Андрей Михно.

Всего на улицы Рязани выйдет 40 единиц техники, поступившей по договору, их распределят на самые востребованные направления. В случае необходимости, до конца 2019 года в автоколонну поступят дополнительные автобусы.