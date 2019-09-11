Улан-Удэ, 11 сентября, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Бурятия вошла в число лидеров по росту цен на жильё. Так, согласно данным «Российской газеты», в первом полугодии 2019 года стоимость квартир в новостройках республики выросла на 10,7%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Бурятия по этому показателю уступает лишь Республике Коми, где квадратные метры подорожали на 11,5%, и сильно опережает Якутию с 8,9%. В среднем по России цены увеличились лишь на 3,9%.

При этом забайкальская республика вышла на первое место по росту цен на вторичном рынке жилья — стоимость квадратного метра подорожала на 6,6%. За ней следуют Тува (4,4%) и Татария с Чувашией (4,3%). Среднероссийские показатели опять же гораздо скромнее — 1,6%.

Читайте также: Занижают, чтобы показать рост? На Алтае скорректировали объемы ввода жилья