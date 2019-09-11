Киев, 11 сентября, 2019, 12:31 — ИА Регнум. «Кремль использует президента Чехии Милоша Земана и членов организации Всемирный совет подкарпатских русинов для насаждения сепаратизма в Закарпатской области Украины». Об этом 11 сентября заявила с парламентской трибуны депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» София Федина.

Kremlin.ru Милош Земан

«Отмечу ещё об одном ужасном событии, которое угрожает национальной безопасности украинского государства. Президент Чехии Милош Земан принял делегацию Всемирного совета подкарпатских русинов. Они обсуждали автономию Закарпатья», — рассказала Федина.

Она сообщила, что Всемирный совет подкарпатских русинов «имеет прямые контакты» с Кремлем, который «использует эту организацию для дестабилизации ситуации на западе Украины».

«Я прошу Службу безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны сделать все возможное, чтобы предотвратить сепаратисткие настроения на западе Украины», — сказала Федина.

Также депутат напомнила, что за прошедшие сутки в боях на востоке Украины «шестеро украинских солдат получили ранения».

Как сообщалось, ранее «Радио Прага», ссылаясь на издание Deník N проинформировало, что в начале сентября президент Чехии Земан принял делегацию из семи человек, которые якобы «представляют интересы русинов, добивающихся автономии в составе Украины». Отмечается, что прием был приурочен к столетию подписания Сен-Жерменского договора 10 сентября 1919 года. По сообщению издания, президент Чехии согласился выступить посредником между Киевом и закарпатскими русинами. При этом Земан напомнил, что изменение системы централизации — исключительно внутреннее дело Украины.