Президент Чехии использует русинов для дестабилизации — украинский депутат
Киев, 11 сентября, 2019, 12:31 — ИА Регнум. «Кремль использует президента Чехии Милоша Земана и членов организации Всемирный совет подкарпатских русинов для насаждения сепаратизма в Закарпатской области Украины». Об этом 11 сентября заявила с парламентской трибуны депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» София Федина.
Она сообщила, что Всемирный совет подкарпатских русинов «имеет прямые контакты» с Кремлем, который «использует эту организацию для дестабилизации ситуации на западе Украины».
Также депутат напомнила, что за прошедшие сутки в боях на востоке Украины «шестеро украинских солдат получили ранения».
Как сообщалось, ранее «Радио Прага», ссылаясь на издание Deník N проинформировало, что в начале сентября президент Чехии Земан принял делегацию из семи человек, которые якобы «представляют интересы русинов, добивающихся автономии в составе Украины». Отмечается, что прием был приурочен к столетию подписания Сен-Жерменского договора 10 сентября 1919 года. По сообщению издания, президент Чехии согласился выступить посредником между Киевом и закарпатскими русинами. При этом Земан напомнил, что изменение системы централизации — исключительно внутреннее дело Украины.