Москва, 11 сентября, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Дилеры Lexus в России приступили к приему заказов на обновленный кроссовер RX. Об этом сообщается на сайте японской автокомпании.

Motor Lexus RX

Рестайлинговое авто доступно в четырех модификациях и девяти комплектациях. Автопроизводители оснастили модель радиаторной решёткой с изменённым рисунком, остроугольным бампером и более тонкими фарами.

На данной модели автопроизводитель впервые использует технологию адаптивного освещения BladeScan. Для дальнего света в каждой фаре автомобиля размещены десять светодиодов. Свет от них направляют на дорогу вращающиеся зеркала. Их вращение с высокой точностью синхронизирует электроника.

Новинка теперь имеет систему безопасности, которая может определить велосипедистов при дневном свете и пешеходов в условиях недостаточной видимости на расстоянии до 56 метров.

В машине имеются новый сенсорный экран и держатель для телефона. Мультимедийный комплекс стал поддерживать Apple CarPlay, Android Auto и голосовое управление.

Напомним, 24 октября 2019 года на токийском автомобильном салоне компания Toyota Motor представит полностью электрический концептуальный хэтчбек Lexus.

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