Калуга, 11 сентября, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Калужская область принимает активное участие во всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». В рамках акции с 19 по 23 сентября состоится экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию в Калуге, Обнинске, Людинове, Кирове и в Малоярославце. Результат можно будет получить уже через 15 минут. В Калужской области созданы все условия для массового тестирования населения на ВИЧ-инфекцию. В 2018 году в регионе было обследовано около 197 тысяч человек (19,4% от населения области). За 6 месяцев 2019 года число обследований на ВИЧ выросло на 25%. Об этом 11 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном специализированном центре инфекционных заболеваний и СПИД.

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В Калужской области выявлено 3 тыс. 552 случая ВИЧ-инфекции среди местных жителей, а также 552 случая среди иногородних и 824 — среди иностранных граждан. Показатель пораженности составил 262,6 на 100 тыс. населения, что в 2,7 раза ниже, чем в целом по России.

Всероссийская акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию проводится Министерством здравоохранения РФ с 2016 года в рамках государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. В 2019 году мобильные пункты тестирования проедут через 191 город 40 российских регионов. За все годы наблюдения общее количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации составило 1 млн 376 тыс. 907 человек. Из них 24% инфицированных граждан умерли. Пораженность ВИЧ-инфекцией составляет 709,2 на 100 тыс. населения России. Случаи заболевания зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации.