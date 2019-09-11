Иркутск, 11 сентября, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Аграрии Иркутской области, несмотря на постигшее летом 2019 года стихийное бедствие в виде мощнейшего наводнения, ухитрились убрать с полей от 7 до 35% посеянных зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщается на официальном региона.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с воронами

По данным регионального профильного министерства, в Приангарье уже убрано 91,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (22% от уборочной площади), намолочено 196,8 тыс. тонн зерна.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области спровоцировали проливные дожди. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. В результате паводка в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных организациях пяти районов области погибли посевы на площади 6,1 тыс. га.

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