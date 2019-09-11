Берлин, 11 сентября, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Великобритании все еще есть шанс достигнуть соглашения с Брюсселем о Brexit, об этом 11 сентября сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«У нас все еще есть все шансы заключить соглашение о выходе и правительство Германии сделает все возможное, чтобы это произошло», — подчеркнула Меркель, выступая в Бундестаге.

Глава немецкого правительства также подчеркнула, что Берлин готов к любому развитию событий, в том числе и к Brexit без сделки.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал заключить соглашение с Евросоюзом об условиях размежевания на предстоящем саммите, который пройдет 17−18 октября. Однако, если этого не произойдет, он все равно будет настаивать на выходе из содружества.