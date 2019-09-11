Санкт-Петербург, 11 сентября, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Фан-зоны чемпионата Европы по футболу 2020 года появятся не только в центре Петербурга, принимающего турнир, но и в «спальных» районах Северной столицы, а также в других городах России. Об этом сообщила посетившая Петербурга вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Конюшенная площадь

Голодец пояснила, что заверила инспекторов UEFA (УЕФА), что фан-зоны будут организованы в различных регионах России, и не только в Москве и в Петербурге, который единственный из российских городов будет принимать матчи турнира. В данный момент с субъектами РФ ведутся переговоры на эту тему.

«В Петербурге это будет не только центр, но и в некоторых спальных районах город будет оборудовать места для праздников, событий, связанных с проведением столь значимого футбольного события», — добавила вице-премьер.

В России также проведут специальный конкурс для детей, чтобы выбрать 200 ребят со всей страны, которые занимаются футболом, и привезти их в Петербург на матч.

«Мы высказали коллегам пожелание, чтобы программа была расширена, чтобы ребята смогли встретиться со звездами, своими кумирами — это мечта каждого ребенка, который начинает заниматься», — заметила Голодец.

Планируется, что основная фан-зона в Петербурге во время Евро-2020 будет развернута на Конюшенной площади — там же, где располагалась фан-зона во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Напомним, чемпионат Европы пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года. Впервые первенство континента примут 12 городов в 11 странах. В России четыре матча чемпионата состоятся в Петербурге: три встречи группового этапа (13, 17 и 22 июня) и четвертьфинал (3 июля).